Polis, korsan taksiye geçit vermedi: 7 bin 544 TL ceza

Zonguldak'ta yolcu taşımacılığı yapan ticari araçlar korsan ticari taksi üzerine yapılan uygulama ve denetimlerde, Soğuksu Cumhuriyet Caddesinde, Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sürücü E.E. sevk ve idaresindeki araç durduruldu. Yapılan kontrollerde araç ve sürücüye ilişkin mevzuatta belirtilen ticari taksi olmadığı halde taksimetre bulundurmak, teknik değişikliği 30 gün içerisinde tescil belgesine işletmemek, sürücü belgesiz araç kullanmak eksiklik ve kural ihlali tespit edildi.

Sürücüye yasal işlemler uygulanarak, toplam 7 bin 544 TL trafik idari para cezası kesildi.

Onur Altındağ

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