Polis kovalamacasında kazalara neden olan alkollü sürücü yakalandı

Olay, dün saat 23.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Beyşehir Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, devriye atan Meram İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine 42 ANM 436 plakalı minibüse 'dur' ihtarında bulundu. Polis ekipleri tarafından yapılan tüm uyarılara rağmen durmayan minibüs sürücüsü kaçmaya başladı. Yaklaşık 30 dakika süren kovalamacada minibüs sürücüsü, Selçuklu ilçesi Mehmet Akif Mahallesi Gürkan Caddesi'nde seyir halinde olan Erhan K. idaresindeki 42 ABT 167 plakalı hafif ticari araca, ardından park halinde olan 2 otomobile çarparak durabildi. Bu sırada kaçan minibüsü takip eden polis ekip aracı da Gürkan Caddesi üzerinde seyir halinde olan K.B. idaresindeki 42 BAY 42 plakalı otomobil ile çarpıştı. 'Dur' ihtarına uymayan ve kazaya karışan sürücü minibüsü bırakarak olay yerinden kaçtı.

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