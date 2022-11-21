Polis kovalamacasından kaçan sürücü, park halindeki otomobillere çarptı

Olay, gece saatlerinde Küçükçekmece Cumhuriyet Mahallesi Turunc Sokakta meydana geldi. İddiaya göre, polis ekipleri şüpheli gördükleri aracı durdurmak istedi. Ekiplerin “dur” ihtarına uymayan araç ara sokaklarda kaçmaya başladı. Yoğun kovalama sonucunda ekipler kaçan aracı sokak arasında durdurmak istedi. Hızını alamayan araç sürücüsü sokakta bulunan 5 araca çarptı. Daha sonra havaya ateş açan şüpheli olay yerinden hızla uzaklaştı. Polis ekiplerin çalışması sonucu kaçan araç yakalanırken, sokakta bulunan 5 araçta hasar meydana geldi.
Veysel Ensar Gökcegözog- Furkan Tan - Medeni Topaloğlu
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