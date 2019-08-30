İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Polis lojmanları önünde silah sesleri yükseldi: 1 yaralı

Polis lojmanları önünde silah sesleri yükseldi: 1 yaralı
Polis lojmanları önünde silah sesleri yükseldi: 1 yaralı

Adıyaman’da, bir kişi polis lojmanları önünde babasını silahla vurarak yaraladı. Polis lojmanları önünde yükselen silah sesleri ortalığın karışmasına neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Atatürk Bulvarı eski Fatih Polis Merkezi önünde A.E.A., bilinmeyen nedenlerden dolayı babası olan E.A. ile tartıştı. Babası ile tartışan şahıs yanında getirdiği tabanca ile babasına ateş açtı. Silah seslerinin yükselmesi ile eski polis merkezi üst katlarında oturan polis memurları silahlarını alarak lojmandan dışarıya koştu. Ortalığın biranda karıştığı olay yerinde babasını silahla vuran A.E.A., lojmanlardan aşağıya inen polislerce gözaltına alınırken olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan baba E.A., Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Gözaltına alınan A.E.A. ise sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü. 

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.  

Cihan Kizir
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.