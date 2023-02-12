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Polis memurları depremzede çocuklarla top oynadı

Polis memurları depremzede çocuklarla top oynadı
Polis memurları depremzede çocuklarla top oynadı

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki büyük depremin ardından çalışmalar sürerken, Malatya'da çevik kuvvet polislerinin depremzede çocuklarla top oynaması yürekleri ısıttı.

Polis memurları depremzede çocuklarla top oynadı - Tıkla İzle

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 ve ardından aynı gün Elbistan ilçesinde 7.6 büyüklüğünde yaşanan iki depremden etkilenen 10 ilde çalışmalar sürüyor. Enkaz altında arama kurtarma çalışmaları 7. günde devam ederken, bir yandan da depremzedeler çadır kentlere yerleştirilip, konaklayacakları diğer illere sevk ediliyor. Malatya'da ise çevik kuvvet polislerinin çadır kentte depremzede çocuklarla top oynadığı anlar kameralara yansıdı.

Yunus Emre Aytekin

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