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Polis memurları susayan köpeğe elleriyle su verdi

Polis memurları susayan köpeğe elleriyle su verdi
Polis memurları susayan köpeğe elleriyle su verdi

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde bir polis memuru, sıcak havada susayan köpeğe elleriyle su verdi. Polis ekipleri verdikleri iki bardak suyu içen köpekle dakikalarca ilgilendi.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde bir sokak köpeği, görevi başındayken elinde su bardağı olan sivil polis memurlarını görünce yanına gitti. Köpeğin susadığını anlayan polis memurları da ellerindeki bardaktan köpeğe su verdi. Polisin verdiği suyu içen köpeğin susuzluğu geçmeyince bu defa başka bir polis memuru devreye girdi. Elindeki plastik bardaktan köpeğe su veren polis memuru uzun süre köpekle ilgilendi. Polis memurlarının köpeğe kendi sularını vermesi vatandaşlar tarafından büyük takdir topladı.  

Enver Zencirci

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