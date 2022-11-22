Polis memuru canını hiçe sayarak yanan otobüse müdahale etti

Erzurum'da Şehir Hastanesi karşısında bulunan karayolunda seyir halinde olan bir otobüs henüz nedeni bilinmeyen bir şekilde motor kısmından yanmaya başladı. Kısa sürede yükselen alevler otobüsün üst kısmında yayılmaya başladı. Daha sonra olay yerine gelen Muharrem K. İsimli bir polis memuru yoldan geçen kamyonu durdurarak üstüne çıktı. Eline aldığı yangın söndürme cihazı ile canını hiçe sayarak otobüsteki yangına müdahale eden polis daha sonra olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına almasına yardım etti. Otobüste çıkan yangında yaralı bulunmazken aniden çıkan yangın yolculara ve vatandaşlara korku yaşattı.

Çağrı Korkmaz - M. Ertuğrul Polat



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