Polis memuru duygusal diyaloğu anlattı: 'Size deterjan satmam, elbiselerinizi verin evimde yıkatırım'

6 Şubat'ta yaşanan deprem sonrasında büyük yıkıma uğrayan Elbistan'a, Türkiye'nin değişik bölgelerinden polis, jandarma ve askeri personel takviyesi yapıldı. Polis memuru Ferhat Erduğan da, Çorum'un İskilip ilçesinden Elbistan'a görevlendirildi. Şehir merkezindeki AFAD koordinasyon merkezinde görev yapan Erduğan, kirlenen resmi kıyafetini yıkamak istedi. Neredeyse tamamı kapalı olan iş yerleri arasında bir market bulan Erduğan, çamaşır deterjanı satın almak istedi. Ancak market işletmecisinin ‘Size deterjan satmam. Elbiselerinizi verin evimde yıkatırım' cevabını alan Erduğan, kendisi de depremzede olan market işletmecisinin bu duyarlılığını anlatan bir paylaşımda bulundu. Erduğan'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım, kısa sürede gündem oldu.

"Kıyafetlerinizi getirin evimde yıkattırırım"

Depremin kalbi Elbistan'da yürekleri ısıtan diyalogu İHA muhabirine anlatan polis memuru Ferhat Erduğan, “10 gün önce Çorum'un İskilip ilçesinden deprem görevi ile alakalı olarak Elbistan'a geldik. Bulunduğumuz yer, çarşı merkezi. Buralarda yıkımlar gerçekleşmiş. AFAD müracaat merkezinde görevlendirildik. Enkaz kaldırma çalışmaları esnasında üzerimiz toz-toprak nedeniyle kirlendi. Burada marketler de kapalı. Resmi kıyafetlerimizi yıkamak için market aramaya başladık. Küçük bir market bulduk. 30 yaşlarındaki market işletmecisi kardeşimize deterjan almak istediğimizi söyledik. O da deterjanı ne için istediğimizi sordu. Biz de polis yeleklerimizi ve kıyafetlerimizi yıkacağımızı söyledik. O da 'Ben size deterjan satmam ama kıyafetlerinizi getirin evimde yıkattırırım' dedi. Daha sonra gözleri yaşardı. Evinin yıkıldığını belirtti. 'Siz, bizim için Çorum İskilip'ten gelmişsiniz, siz kirli elbiseyle gezeceksiniz biz de temiz elbise giymeye utanırız' dedi. 'Biz, kahraman Elbistanlıyız' dedi. Ben normalde neşeli bir insanımdır ama boğazım düğümlendi konuşamadım. Sarıldım orada hiçbir şey söylemeden çıktım. Bize deterjanı satmadı. Çok duygulandım bu durum karşısında. Kendi sosyal medya hesabımdan o paylaşımı yaptım. Sabah kalktığımda paylaşımın her yerde yayıldığını gördüm” ifadelerini kullandı.

"Kendi dertlerini unutmuşlar, ellerinden gelen neyse yapıyorlar"

Görevini tamamlayıp geri döneceğini belirten Erduğan, ‘Elbistan'ı Allah'a emanet ediyorum' diyerek, “Burada vatandaşlarımız çok sıkıntılar çekmiş ama kim olursa olsun bizim yardımımıza koşuyorlar. Kendi dertlerini unutmuşlar. Ellerinden gelen neyse yapıyorlar. Yemek getiriyorlar, çay getiriyorlar. Bu da bizi çok fazla duygulandırıyor. Ben böyle bir sıkıntı görmemiştim. Böyle bir sıkıntı yaşayıp da yardıma koşan halk da hiç görmedim. Maraş'a kahramanlık unvanı verilmiş ama Elbistan da hakikaten ‘Kahraman Elbistan'mış.' Keşke, biz ölseymişiz de memleketlerimiz böyle bir acı görmeseymiş. Kahraman Elbistan'ı Allah'a emanet ediyorum. Allah'ım bir daha böyle acılar yaşatmasın. Keşke Elbistan'ı böyle tanımasaydım. Allah, devletimize ve aziz milletimize zeval vermesin. Herkes buraya yardıma koşmuş. Yağmur olmuş, fırtına olmuş koşmuş. Türk milleti çok büyük bir millet. Geçmiş olsun, başımız sağ olsun” diye konuştu.

Murat Sürücü

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