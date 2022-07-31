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Polis memuru kalbine yenildi!

Polis memuru kalbine yenildi!
Polis memuru kalbine yenildi!

Bünyan Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Ahmet Dursun, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Polis memuru kalbine yenildi! - Tıkla İzle

Kayseri'nin Bünyan İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Ahmet Dursun (52), geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti. 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Dursun için İl emniyet Müdürlüğ'nde tören düzenlendi. Düzenlenen törene; Vali Yardımcısı Abdullah Kalkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, askeri yetkililer, emniyet personeli, Dursun'un ailesi katıldı.

Düzenlenen törenin ardından hayatını kaybeden polis memuru Ahmet Dursun'un cenazesi Erkilet Bülbülpınarı Mezarlığı'na defnedilecek.

Turan Bulut

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