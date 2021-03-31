İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Polis memuru kalp krizinden hayatını kaybetti

Polis memuru kalp krizinden hayatını kaybetti
Polis memuru kalp krizinden hayatını kaybetti

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde görev yapan Çetin Ton, Çorlu’daki evinde geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde görev yapan 54 yaşındaki polis memuru Çetin Ton, Çorlu'daki evinde kalp krizi geçirdi. Evli ve 2 çocuk sahibi olan Ton'un hayatını kaybetmesi sebebiyle Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım da taziye mesajı yayınladı. Yıldırım mesajında, “Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli arkadaşımız polis memuru Çetin Ton'un vefat haberini üzüntü ile öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, kıymetli ailesi, yakınları ve emniyet teşkilatına baş sağlığı dilerim” dedi.

Hüseyin Gökçeli
 

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.