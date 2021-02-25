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Polis memuru korona virüse yenik düştü

Polis memuru korona virüse yenik düştü
Polis memuru korona virüse yenik düştü

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde görev yapan polis memuru Murat Güven, korona virüse yenik düşerek hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Darıca İlçe Emniyet Müdürlüğünde görev yapan polis memuru Murat Güven, yaklaşık 10 gün önce rahatsızlanarak Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitti. Hastanede korona virüs testi yaptıran polis memurunun test sonucu pozitif çıktı. Bunun üzerine polis memuru Güven, hastanede tedavi altına alındı. Yaklaşık 8 gündür yoğun bakım servisinde tedavi gören Güven, korona virüse karşı verdiği yaşam mücadelesini kaybederek vefat etti. Güven'in cenazesinin ikindi namazını müteakip Darıca Nenehatun mezarlığına defnedileceği öğrenildi.

Mustafa Uslu
 

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