Polis memuru yazdığı kitabın gelirinin bir kısmını şehit ailelerine bağışladı

İl Emniyet Müdürlüğünde görevli 22 yaşındaki 1 yıllık polis memuru Muhammet Güner, polis okulunda yazmaya başladığı “Denemelerim” isimli kitabını çıkardı. Güner, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünün konferans salonunda kitabı için imza töreni düzenledi.

2 yılda eserini bitirdiğini belirten Güner, ”Gördüğüm aksaklıklar olsun, problemler olsun ya da övülecek unsular olsun, eğitim gibi onları her gün okulda akşam etütlerinde yazıyordum. Böyle ortaya çıktı, 19 Temmuz 2022 itibariyle kitabım basıldı. Daha sonra online satış sitlerinde satışa sunuldu” dedi.

Süleyman Cenk İdaye - Elif Ayşenur Bay

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