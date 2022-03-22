İhlas Haber Ajansı

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Polis memurunun kullandığı araçtaki 50 kilo patlayıcının görüntüsü çıktı

Polis memurunun kullandığı araçtaki 50 kilo patlayıcının görüntüsü çıktı
Polis memurunun kullandığı araçtaki 50 kilo patlayıcının görüntüsü çıktı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde sürücülüğünü İstanbul’da aktif olarak görev yapmakta olan bir polis memurunun yaptığı 52 kilo 500 gram patlayıcının çıktığı olayın görüntüleri ortaya çıktı.

Polis memurunun kullandığı araçtaki 50 kilo patlayıcının görüntüsü çıktı - Tıkla İzle

Hakkâri İl Emniyet Müdürlüğünce Asena analiz programı üzerinden yapılan çalışmalar neticesinde, sürücülüğünü İstanbul ilinde aktif olarak görev yapmakta olan polis memurunun yaptığı araç, Yüksekova ilçesi çıkışında durdurulmuş, yapılan aramalarda ise stepne havuzunun alt kısmına yapılmış zula içerisine gizlenmiş vaziyette 133 parça halinde 52 kilo 500 gram patlayıcı madde ele geçirilmişti.

Konu ile ilgili gözaltına alınan şüpheli ve suç unsurları, gerekli tahkikat yapılmak üzere Yüksekova TEM Büro Amirliği görevlilerine teslim edilirken, olayın görüntüleri de ortaya çıktı.

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