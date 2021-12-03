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Polis, motoruna kelepçelediği şüpheliyi peşinden koşturdu

Polis, motoruna kelepçelediği şüpheliyi peşinden koşturdu
Polis, motoruna kelepçelediği şüpheliyi peşinden koşturdu

Brezilya’da bir askeri polis memurunun, siyahi şüpheliyi motosikletinin arkasına kelepçeleyerek peşinden koşturduğu anlar büyük tepkiye neden oldu.

Polis, motoruna kelepçelediği şüpheliyi peşinden koşturdu - Tıkla İzle

Brezilya'nın Sao Paulo kentinde bir askeri polis, siyahi şüpheliyi motosikletinin arkasına kelepçeleyerek peşinden koşturdu. Çevredeki vatandaşlar tarafından kaydedilen görüntüler, sosyal medyada büyük tepkiye neden oldu. Görüntülerin ardından polisin görevden alındığı aktarıldı. Polis tarafından yapılan açıklamada, 18 yaşındaki gencin üzerinde uyuşturucu madde bulunduğu için gözaltına alındığı aktarıldı.

Belo Horizonte İşçi Partisi (PT) Meclis Üyesi Macae Evaristo sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, olayı "iğrenç" olarak nitelendirerek, "Devlet şiddeti, Brezilya'daki polis güçlerinin uyması gereken insan haklarını ortadan kaldırıldı. Siyahlar köle olarak görülüyor” dedi.

Serkan Bayar

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