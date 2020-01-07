İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Polis otosu ile araç çarpıştı: 1'i polis 2 kişi yaralandı

Polis otosu ile araç çarpıştı: 1'i polis 2 kişi yaralandı
Polis otosu ile araç çarpıştı: 1'i polis 2 kişi yaralandı

Karabük'te devriye görev yapan ekip otosuyla bir araç çarpıştı. Kazada 1'i polis, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, 75. Yıl Mahallesi 1 Nolu Cadde üzerinde seyir halinde olan İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Sezer A. yönetimindeki ekip otosu, 2 Nolu Cadde üzerinde seyir halinde olan Aydın E. yönetimindeki 14 BC 262 plakalı hafif ticari araçla kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Aydın E. yönetimindeki hafif ticari araç yol kenarına devrilirken, çevredeki vatandaşlar 112 Acil Servis ve polise haber verdi.
Kazada yaralanan sürücüler ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Araçlar olay yerinden çekici yardımıyla kaldırıldı.

Ersin Turan

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.