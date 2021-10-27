Polis saldırganı önce yakaladı sonra linçten kurtardı

Olay, geçtiğimiz Cumartesi günü saat 01.20 sıralarında Beyoğlu Kamer Hatun Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gece saatlerinde silahlı bir saldırgan, eğlence mekanının girişine gelerek içeriye 2 el ateş etti. Olayın hemen ardından sesleri duyan İstanbul Güven Timleri Şube Müdürlüğü B Bölge Büro Amirliği ekipleri, koşarak olay yerine gitti.

Polis hem etkisiz hale getirdi hem de linçten kurtardı

Saldırganı elinde silahla mekanın girişinde gören güven timleri, anlık müdahalede bulundu. Canını hiçe sayarak elindeki tabancayı alan polis, kısa süreli arbede sonrası şahsı da etkisiz hale getirdi.

Yere yatıran ekipler, şahsı kelepçeleyeceği esnada çevredeki esnafta sopa, yumruk ve tekmelerle saldırmaya başladı. Araya giren güven timleri, şahsı linç edilmekten de kurtardı. Yaşananlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Öte yandan gözaltına alınan Fikret T., sağlık kontrolünden geçirilmesinin ardından kullandığı tabancayla birlikte emniyete götürüldü.

Doğan Can Cesur