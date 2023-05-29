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Polis sevgilisini vuran genç kadın adliyeye sevk edildi

Polis sevgilisini vuran genç kadın adliyeye sevk edildi
Polis sevgilisini vuran genç kadın adliyeye sevk edildi

Aksaray’da kendisinden ayrılmak isteyen polis sevgilisini polisin kendi tabancasıyla başından vuran kadın adliyeye sevk edildi. Jandarma ekipleri tarafından Aksaray Adliyesine getirilen genç kadın, “Neden vurdun” sorusuna, “Hak etti” diye cevap verdi.

Polis sevgilisini vuran genç kadın adliyeye sevk edildi - Tıkla İzle

Olay, saat 22.00 sıralarında Taşpazar Mahallesi 839 Sokak'ta bulunan bir rezidansta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 1 yıldır polis memuru Abdullah Eroğlu (26) ile birlikte yaşayan Aysel Gökçe (24), polis sevgilisinin kendisinden ayrılmak istemesi üzerine dün gece tartışma yaşadı. Aksaray İl Emniyet Müdürlüğünde görevli Abdullah Eroğlu tayininin çıkacağını ve gideceğini söylemesi üzerine polis memurunun evde bulunan beylik tabancasını eline geçiren genç kadın polisin kafasına bir el ateş etti. Olayın ardından polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan ve soruşturma gereği jandarma ekiplerine teslim edilen genç kadın, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Aksaray Adliyesine sevk edildi. Jandarma ekiplerinin geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye getirdiği Aysel Gökçe, basın mensuplarının “Neden vurdun” sorusuna, “Hak etti” diyerek cevap verdi.

Yasin Can

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