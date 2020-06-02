İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Polis şiddeti bu kez Avustralya'da kameraya yansıdı

Polis şiddeti bu kez Avustralya'da kameraya yansıdı
Polis şiddeti bu kez Avustralya'da kameraya yansıdı

Avustralya'nın Sidney kentinde bir polis, 16 yaşındaki siyahi bir genci çelme takıp yüzüstü düşürerek gözaltına aldı. Tepki çeken olayın ardından soruşturma açılırken, polisin görevinin kısıtlandığı bildirildi.

Polis şiddeti bu kez Avustralya'da kameraya yansıdı - Tıkla İzle

ABD'de 46 yaşındaki siyahi George Floyd'un polis şiddetiyle ölümünün ardından ırkçılık karşıtı protestolar devam ederken, Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaleti Sidney kentinde devriye gezen bir polis, kendisini tehdit ettiği iddiasıyla 16 yaşındaki bir genci çelme takıp yüzüstü yatırarak gözaltına aldı.

16 yaşındaki genç, kentin Surry Hills banliyösünde bulunan Ward Park'ta arkadaşlarıyla birlikteyken kendisini gözaltına almak isteyen polis tarafından çelme takılarak yere düşürüldü. Yüzüstü yere düşen gence polis kelepçe taktı. O anlar cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi. Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler ülkede büyük tepkiye neden olurken, gencin ailesi nedensiz yere gözaltı yapıldığını ifade etti. Aile, polisin sert müdahalesine ise tepki gösterdi.

Genç, hastanedeki kontrollerin ardından serbest bırakılırken, Yeni Güney Galler polisi, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. Siyahi genci gözaltına alan polisin görevinin kısıtlandığı bildirildi.

Öte yandan ABD'de siyahi George Floyd'un polis şiddetiyle ölümünün ardından yaşanan olay, Avustralya'da gözaltında yaşamını yitiren kıtanın yerlisi Aborjinler meselesini de gündeme getirdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.