Polis ve askerlerden lösemi hastası küçük kıza sürpriz doğum günü

3 yıldır lösemi tedavisi gören Sedanur Cüre'ye 7. yaş günü için babası Salih ile annesi Şakire Cüre doğum günü kutlama programı düzenledi. Anne ve babasıyla birlikte evlerinin bahçesinde arkadaşları ve de komşularının da katılımıyla 7. yaş gününü kutlayan Sedanur Cüre, ellerinde hediyeler ile kapıda beliren polis ve askerleri karşısında görünce büyük bir şaşkınlık ve sevinç yaşadı.

Minik Sedanur'un bu güzel ve özel anında onu yalnız bırakmayan İlçe Emniyet Müdürlüğü polisleri ile İlçe Jandarma Komutanlığı askerleri, Sedanur'un 7. yaşını kutlayarak çeşitli hediyeler verip sevincini ve de mutluluğunu paylaştı.

Kızının bu mutlu anında onu yalnız bırakmayan polis ve askerlere teşekkür eden baba Salih Cüre, kızı Sedanur'un 3 yıldır lösemi tedavisi gördüğünü, kızlarının rahatsızlığı için gereken tedavinin yapılmakta olduğunu ve olumlu gelişmeler yaşadığını, tedavi için hastaneye gidip gelirken yollarda devriye görevi yapan polis ve askerleri gördükçe kızları Sedanur'un onlara hayranlıkla baktığını ve çok ilgi gösterdiğini, bunun üzerine kızının bu zor zamanlarda moralini yüksek tutmak amacıyla bir sürpriz hazırlamayı planladığını, bu konuda yardımlarını talep ettiği polis ve askerlerin memnuniyetle karşılayarak sürprize ortak olduklarını, ardından Sedanur'un 7. yaş gününü kutladıkları anda polis ve askerlerin kendilerini ziyaret ederek kızlarının bu özel anında sevinç ve mutluluğunu arttırarak coşkuya dönüştürdüklerini belirterek, ricalarını kırmayan polis ve askerler ile amirlerine teşekkür etti.

Yaşadığı sürprizle unutulmayacak bir doğum günü geçiren Sedanur Cüre ise büyük bir sevgi ve ilgi duyduğu polis ve askerlerin doğum gününde kendisini yalnız bırakmadıkları ve getirdikleri hediyeleri için çok mutlu olduğunu belirtip ayrı ayrı teşekkür etti.

Çok anlamlı bir sürprize imza atan polis ve askerler ise Sedanur ile birlikte olmanın, onun bu güzel anını ve sevincini paylaşmanın kendilerini de mutlu ettiğini ifade ederek, bu fırsatı veren babası Salih Cüre'ye ve amirlerine teşekkür etti. Sedanur'a ve ailesine de nice mutlu ve sağlıklı uzun ömürler dilediler.

7. yaş gününde unutulmaz bir an yaşayan Sedanur'a çeşitli hediyeler vererek doğum gününü kutlayıp sağlıklı uzun ömürler dileyen polis ve askerler, Sedanur ile birlikte sohbetler edip bu güzel anın tadını çıkarttı.