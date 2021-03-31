Polis ve itfaiye ekibinin müdahalesi genç kızı kurtardı

Olay, merkeze bağlı Olgunlar Mahallesi Rahmi Onur Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sorunları olduğu ileri sürülen Z.B. (17) adlı genç kız, ikamet ettiği beş katlı binanın 3.katında pencereye çıktı. Aile fertlerinin uzun uğraşları sonucu genç kız ikna edilemeyince polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis, çevre güvenliğini alarak kızı ikna etmeye çalıştı. İtfaiye ekipleri de şişme branda açtı. Daha sonra itfaiye ekipleri araç merdiveni ile pencereye yaklaşmaya başladı. O sırada ise polis ekipleri kızı içeriden konuşarak oyaladı. O anlarda itfaiye eri tarafından içeri iteklenen kız, polis ekiplerinin de aynı anda tutmasıyla içeri çekildi.

Evde sakinleştirilen genç kız, ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kamil Can Kılıç

