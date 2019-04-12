Polise atmak için bomba yapan zanlı tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, olay 9 Nisan'da Seyhan ilçesi Denizli Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Adana Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174. yıl dönümünde kent genelinde güvenlik önlemlerini artırdı. Bu sırada Denizli Mahallesi'nde devriye atan polis, şüpheli tavırlar sergileyen Recep O.'yu (19) durdurmak istedi. Recep O., polisin ‘dur' ihtarına uymayarak üzerinde bulunan yuvarlak metal cismi yere atarak kaçmaya başladı. Recep O., kovalama sonrası mahalle arasında yakalanırken, cisimden şüphelenen terör ekipleri durumu bomba imha polislerine bildirdi.

Olay yerine gelen bomba uzmanları yuvarlak cismin el yapımı bomba olduğunu tespit etti. İncelenen EYP'nin içerisinde demir çivi, bilye, barut ile patlama ve basınç şiddetini güçlendiren ama nadir bulunan nitroselüloz olduğu ortaya çıktı. Terör örgütü PKK'nın sokak eylemlerine katıldığı öğrenilen Recep O.'nun alınan parmak izi el yapımı el bombasından üzerinden de çıktı. Sorgusunda suçlamaları kabul etmeyen Recep O.'nun EYP'yi devriye görevi yapan polislere 10 Nisan polis gününde atarak bombalı eylem yapacağı değerlendirildi.

Zanlı HDP'li çıktı

Ayrıca zanlı Recep O.'nun 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçiminden önce HDP Küçükdikili seçim bürosu açılışına katılıp terör örgütü PKK'nın sözde gençlik marşını söylettiği de ortaya çıktı. Sorgusu tamamlanan zanlı sağlık kontrolünden geçirilirken kendisini görüntüleyen gazetecilerin, “Bombayı nasıl yaptın” sorusuna “Sana da yapayım mı” diyerek cevap verdi. Adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.



Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya