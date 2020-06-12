Polise çarpıp kaçan araçtan 38 kilo 200 gram esrar çıktı

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda uygulama yapan Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, şüphelendiği 27 MS 182 plakalı otomobile ‘dur' ihtarında bulundu. İhtara uymayan sürücü, bir polis memuruna çarparak kaçmaya başladı.

Yaralı meslektaşlarını araca bindirip takibe devam eden polis ekibi, D-400 karayolundaki polis uygulama noktasına yaralı meslektaşlarını bırakarak aracı kovalamaya devam etti. Uygulama noktasına gelen ambulansla yaralı polis memuru Hasan Sedef Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Yaklaşık 25 kilometre boyunca polisle şüpheli arasında geçen kovalamaca sonucunda, Yüreğir ilçesine bağlı Güzelevler Mahallesi D-400 karayolu üzerinde polisler lastiklerine ateş açarak aracı durdurdu.

Yakalanan sürücünün yabancı uyruklu H.A. olduğu öğrenildi. Sürücü gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Narkotik ekipleri, yakalanan araç içerisinde detaylı şekilde incelemeye başladı. Yapılan incelemede aracın kapı içlerinde ve motor kısmında paketlemiş halde 38 kilo 200 gram esrar maddesi ele geçirildi. Polis olayla ilgili sürücünün haricinde 4 zanlıyı daha gözaltına aldı. Zanlılar emniyete götürülerek sorguya alındı.

Bu arada, sabaha kadar hastanede kalan yaralı polis memuru ise hayati tehlikesi olmadığı için taburcu edildi.

Fatih Keçe