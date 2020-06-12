Polise çarpıp kaçan otomobil kovalamaca sonucu yakalandı, araçta 16 kilo esrar çıktı

Alınan bilgiye göre, Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) otoyolunda uygulama yapan Narkotik Suçlarla ve Mücadele Müdürlüğü ekipleri, şüphelendiği 27 MS 182 plakalı otomobile ‘dur' ihtarında bulundu. Dur ihtarına uymayan sürücü bir polis memuruna çarparak kaçmaya başladı.

Yaralı meslektaşlarını araca bindirip takibe devam ettiler

Polisler, yaralanan meslektaşını araca bindirerek kaçan otomobili takip etmeye başladı. Takibi sürdüren polis ekibi, D-400 karayolundaki polis uygulama noktasına yaralı meslektaşlarını bırakarak aracı kovalamaya devam etti. Uygulama noktasına gelen ambulansla yaralı polis, Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı. Polisin hastanede tedavisi devam ediyor.

Polis kaçan aracı lastiklerine ateş açarak durdurdu

Yaklaşık 25 kilometre boyunca polisle şüpheli arasında geçen kovalamaca sonucunda, Yüreğir ilçesine bağlı Güzelevler Mahallesi D-400 karayolu üzerinde polisler aracın lastiklerine defalarca ateş açarak aracı durdurdu.

Yakalanan sürücünün yabancı uyruklu H.A. olduğu öğrenildi. Sürücü gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Araçta yapılan incelemede 16 kilo esrar maddesi bulundu

Narkotik ekipleri, yakalanan araç içerisinde detaylı şekilde incelemeye başladı. Yapılan incelemede aracın kapı içlerinde ve motor kısmında paketlemiş halde 16 kilo esrar maddesi ele geçirildi.

Süleyman Cenk İdaye