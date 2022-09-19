İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Polise silahlı saldırı gerçekleştiren cinayet zanlılarını yakalamak için operasyon başlatıldı

Polise silahlı saldırı gerçekleştiren cinayet zanlılarını yakalamak için operasyon başlatıldı
Polise silahlı saldırı gerçekleştiren cinayet zanlılarını yakalamak için operasyon başlatıldı

Başakşehir'de gece iki kişiyi vurarak öldüren iki şüpheli, Fatih'te polis ekibine silahla saldırı gerçekleştirmişti. Olayda iki polis memuru yaralanırken, zanlıların birinin Bahçelievler’de olduğu ihbarını alan polis ekipleri operasyon başlattı.

Polise silahlı saldırı gerçekleştiren cinayet zanlılarını yakalamak için operasyon başlatıldı - Tıkla İzle

Başakşehir'de gece 2 kişiyi vurarak öldüren 2 şüpheli, bugün Fatih'te polis ekibine silahlı saldırı gerçekleştirmelerinin ardından kaçarak kayıplara karışmıştı. Polis ekipleri tarafından her yerde geniş çaplı operasyonla aranan zanlılardan birisinin Bahçelievler'de olduğu ihbarı yapıldı. İhbar üzerine harekete geçen polis ve özel harekat ekipleri operasyon başlattı. Operasyon çerçevesinde sokağa giriş ve çıkışlar kapatıldı. Polis ekiplerinin operasyonu devam ediyor.

Öte yandan, olayı gerçekleştiren bir diğer zanlının Başakşehir Güvercintepe Mahallesi'nde olabileceği adresler polis ekipleri tarafından detaylı olarak aranıyor.

Volkan Kayalar - Hacer İnci - Batuhan Toprak

İLGİLİ HABER
Fatihte polise silahlı saldırı: 2 polis yaralandı Fatih’te polise silahlı saldırı: 2 polis yaralandı
İLGİLİ HABER
Polise silahlı saldırı gerçekleştiren cinayet zanlısı hakkında yeni detaylar ortaya çıktı Polise silahlı saldırı gerçekleştiren cinayet zanlısı hakkında yeni detaylar ortaya çıktı

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.