Polise silahlı saldırı gerçekleştiren cinayet zanlısı hakkında yeni detaylar ortaya çıktı

Başakşehir'deki olay, sabah saatlerinde Güvercintepe Mahallesi Yeni Yol Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre; uyuşturucu bağımlısı olan Güven Güler, iddiaya göre uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen arkadaşı Ergül M.'yi bulunduğu adreste vurdu. Daha sonra, yengesi Güllü Güler'in evine sığınmak istedi. Ancak yengesi kapıyı açmayınca katil zanlısı dubleks dairenin kapısından zorla içeri girip havaya ateş açtı. Bunun üzerine yukarı çıkan yengesi Güllü Güler'i kızı Sevim Güler ile damadını silahla vurdu. Güllü Güler (55) olay yerinden hayatını kaybederken, kızı Sevim Güler ve damadı yaralandı. Ağır yaralanan kızın hastanedeki tedavisine devam edildiği öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki incelemenin ardından şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı. Olay yerinden kaçan saldırgan, Fatih'te kendisini durduran iki polisi de yaraladı. Öte yandan, mahalle sakinleri katil zanlısının uyuşturucu bağımlısı olduğu ve mahalledeki birçok kişiyi rahatsız ettiğini anlattı. Mahalle sakinleri, katil zanlısının birkaç ay önce babası tarafından darp edilerek hastanelik edildiğini, kendisine öldürdüğü yengesinin baktığını anlattı.

Katil zanlısının çok sayıda suç kaydının olduğunu anlatan ismini vermek istemeyen komşusu, “Çocuk şizofren. İçeri giriyor, çıkıyor, bunu da serbest bırakıyorlar. Vefat eden, arkadaşımın kaynanasıdır. Başka bir yere gidiyor, bağımlı olan bir arkadaşını vuruyor. Sonra buraya gelip sığınmak istiyor ama kapıyı açmıyorlar. Kapıyı açmayınca bu olayı gerçekleştiriyor. Kapıyı açmıyorlar, yukarıdaki dubleks daireye zorla giriyor, sonrasında sıkıyor. Sesi duyan arkadaşın kaynanası da yukarı çıkıyor, ona sıkıyor, damadına sıkıyor ve onun kızına sıkıyor. Çok sayıda suç kaydı var, uyuşturucu var, metanfetamin var, her şey var” diye konuştu.

Medeni Topaloğlu