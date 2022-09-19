Polise silahlı saldırı gerçekleştiren cinayet zanlısı yakalandı

Başakşehir Güvercintepe Mahallesi Yeni Yol Sokak'ta yaşanan olayda uyuşturucu bağımlısı olan Güven Güler, iddiaya göre uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen arkadaşı Ergül M.'yi bulunduğu adreste vurmuş, daha sonra da yengesi Güllü Güler'i de öldürüp kaçmıştı. Olay yerinden kaçan saldırgan Güven Güler, Fatih'te kendisini durduran iki polisi de silahla yaralayıp kayıplara karışmıştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde Güven Güler'in yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi.

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Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde Güven Güler, Başakşehir'de yakalanarak gözaltına alındı. Cinayet zanlısı Güven Güler, ekipler tarafından Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. Katil zanlısı Güven Güler, şubeye girişi sırasında basın mensuplarının ‘Neden yaptınız?' sorusuna, ‘Bana neden böyle davranıyorsunuz?' diyerek karşılık verdi.

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