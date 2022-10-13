Polise yakalanan ehliyetsiz sürücü: 4 kere dosya yaktım

İnegöl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri Orhaniye Mahallesi, Ankara Caddesi üzerinde sürücülere yönelik uygulama yaptılar.

Kaçmaya Çalıştı

Uygulamada polis ekiplerini gören sürücü Ahmet İ., 16 ZV 506 plakalı hafif ticari aracıyla geri manevra yaparak kaçmaya çalıştı. Polis ekiplerince durdurulan sürücünün ehliyetsiz olduğu tespit edildi. Polise yakalanan sürücü Ahmet İ., "Yapma komserim. Ehliyetim olmadığı için kaçıyordum. 4 defa dosya, ehliyet dosyası yaktım, alamadım. Yalan da söylemem yani." dedi.

Sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan 3 bin 674 TL cezai işlem uygulandı.

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