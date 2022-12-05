Polise yakalanınca 2 kişiyi öldürdüğünü itiraf etti

İddiaya göre olay, saat 16.30 sıralarında Ahiosman Mahallesi'nde bulunan Alparslan Türkeş Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Aziz S. saat 16.30 sıralarında konuşmak için Ali Atakan Y.'yi (20) Ahiosman Mahallesi'nde bulunan Alparslan Türkeş Parkı'na çağırdı. Aziz S., parka gelen Ali Atakan Y.'yi belinden çıkardığı tabanca ile göğsünden vurduktan sonra geldiği otomobille kaçtı. Ali Atakan Y. ise parkın yakınındaki Çarşı Şehit Erkan Kurşun Polis Merkezine giderek yardım istedi. Bunun üzerine polis merkezine sağlık ekibi çağrıldı. Yaralı şahıs daha sonra gelen ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Zanlının 2 kişiyi daha öldürdüğü ortaya çıktı

Polis, olaydan sonra kaçan ve kimliğini tespit ettiği zanlıyı Gevher Hatun Mahallesi'nde yakalayarak gözaltına aldı. Zanlı Aziz S. kendisini yakalayan polislere Urgan Mahallesi Taşocakları mevkisinde 2 kişiyi daha vurarak öldürdüğünü söyledi. Bunun üzerine zanlının verdiği adrese giden ekipler Aydın Çaltı (36) ve Veli Ulushan'ı (35) kafalarından vurularak öldürülmüş halde buldu. Olay yerinde güvenlik tedbiri alan polis, sorumluluk sahasının jandarma bölgesi olması nedeniyle durumu jandarmaya bildirdi. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Aydın Çaltı ve Veli Ulushan'ın cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere cenaze aracı ile morga kaldırıldı.

Mehmet Dağlı



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