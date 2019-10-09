Polise yakalanmamak için uyuşturucuyu şeker kutusuna gizlemeye çalıştılar

Edinilen bilgiye göre Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Devrek ilçesinde uyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyon sırasında C.B ve M.Ö isimli şahıslar polislerden saklamak için uyuşturucu hapları şeker kabına koyarak gizlemeye çalıştı Ancak Zonguldak Narkotim ekipleri durumu fark etti ve 2 şüpheliyi kıskıvrak yakaladı. Zanlılarla birlikte 120 adet uyuşturucu hap ve 23 gram uyuşturucu uyarıcı madde ele geçirildi.

Zanlılar ekiplerce gözaltına alındı. Sorguları sürüyor.

Onur Altındağ