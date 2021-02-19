İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Polisi alarma geçiren paketten bebek bezi çıktı

Polisi alarma geçiren paketten bebek bezi çıktı
Polisi alarma geçiren paketten bebek bezi çıktı

Antalya'nın Aksu ilçesinde Aksu ana cadde üzerinde şüpheli paket olduğu ihbarı yapıldı. Olay yerine gelen bomba imha uzmanları ile kontrollü bir şekilde patlatılan paketten bebek bezi ve kıyafetler çıktı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Antalya Aksu Emniyet Müdürlüğünün altında bulunan cadde üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri cadde üzerinde şüpheli bir paket olduğu ihbarını aldı. Bunun üzerine olay yerine polis ve bomba imha uzmanları çağrıldı. Şüpheli paketin bulunduğu cadde bir süreliğine güvenlik amaçlı trafik akışına iki taraflı olarak kapatıldı. Paket üzerinde çalışma başlatan bomba imha ekipleri, şüpheli paketi fünye yardımıyla patlattı. İmha sonrası kontrol edilen paketin içerisinden bebek bezi ve kıyafetler çıktı. Bir süre duraksayan trafik akışı yolun açılmasıyla normale döndü.

Hilal Kara
 

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.