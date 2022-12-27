Polisi bıçaklayan şüpheli kısa sürede yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin huzur ve güvenliğini sağlamak için canla başla gece gündüz demeden çalışıyor. Bu çerçevede ekipler, gece saatlerinde merkez Doğukent Mahallesi'nde bir hırsızlık ihbarını değerlendirerek olay yerine gitti.

Bu sırada şüpheli ile polisler arasında çıkan arbedede bir polis memuru, şüpheli tarafından bıçaklanarak yaralandı. Olay yerinden kaçan şüpheli, kısa süre içerisinde ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Hastaneye kaldırılan ve tedavi altına alınan polisin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kamil Can Kılıç



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