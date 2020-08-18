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Polisi gören sürücüler emniyet kemerini taktı

Polisi gören sürücüler emniyet kemerini taktı
Polisi gören sürücüler emniyet kemerini taktı

Adana’da trafik polisleri, emniyet kemeri takmayan sürücülere yönelik denetim gerçekleştirdi. Sürücülerin, polisleri görünce emniyet kemeri takması dikkat çekti. Bir sürücünün ceza yiyeceğini öğrenince sinirlendiği görüldü.

Polisi gören sürücüler emniyet kemerini taktı - Tıkla İzle

Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde 30 noktada 60 polisle emniyet kemeri takmayan sürücülere yönelik denetim gerçekleştirdi. Ekipler bütün araçları tek tek durdurarak yolcuların ve sürücülerin emniyet kemeri takıp takmadığını kontrol etti. Ayrıca ekipler araçta bulunan kişilere bilgilendirici el broşürü dağıttı.

Çukurova ilçesine bağlı Turgut Özal Bulvarı'nda denetim yapan ekipleri gören sürücülerin emniyet kemerlerini takması dikkat çekti.

Bu sırada, bir sürücünün emniyet kemeri takmadığı için 132 lira trafik cezası yiyeceğini öğrendiğinde polisin verdiği bilgilendirici el broşürünü sinirlenip aracının içerisine attığı görüldü.

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