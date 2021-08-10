Polisi gören tarihi eser kaçakçısı karı-koca, tarihi eserleri klozete attı

Adana Emniyet Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı yönünde iddialar üzerine Türkiye başta olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki müzayede evlerine ait katalogları incelemeye aldı. Türkiye'den kaçırıp, yurtdışında satışa sunulan tarihi eserler takip edildi. Bu kapsamda bugün şafak vakti Adana merkezli 30 ilde operasyon başlatıldı. ‘Anadolu' adı verilen operasyonun da Cumhuriyet tarihinin, suçtan elde edilen gelire yönelik ilk tarihi eser kaçakçılığı operasyonu yapıldı. Türkiye'deki tarihi eserleri yurtdışına kaçıran, uluslararası şebekeye yönelik olarak farklı tarihlerde gerçekleştirilen 4 ayrı yakalamada da; Hırvatistan'da 2 bin 963 adet, Sırbistan'da bin adet, Bulgaristan'da 133 adet ve Türkiye'de de 26 adet tarihi eser ele geçirildiği bildirildi.

Müzayede evlerinin kataloglarında yer alan söz konusu operasyonlarda ele geçirilen tarihi eserlerin de Kültür ve Turizm Bakanlığı uzmanları tarafından inceleme sonucunda; Türkiye'ye ait Anadolu kökenli eserler olduğu bildirildi. Adana merkezli 30 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda Adana ilinde 26 zanlı olmak üzere toplam 78 zanlı gözaltına alındı. Zanlıların sorgusu sürerken firari olan 14 kişi de her yerde aranıyor.

Öte yandan, 26 kişinin gözaltına alındığı operasyonun Adana ayağında ilginç bir gelişme yaşandı. Polisin evlerine düzenlediği baskını fark eden Menekşe ve Şahin S. çiftinin, evde bulunan ve tarihi eser niteliği taşıyan sikkeleri, tuvaletteki klozete atarak yok etmeye çalıştığı, polisin de son anda engelleyerek eserleri kurtardığı öğrenildi. Karı-koca, gözaltına alınarak, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Adana'da baskın düzenlenen ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda da; 6 adet ruhsatsız tabanca, 20 adet dedektör, 9 bin 330 adet farklı ebat ve boyutlarda tarihi eserin yanı sıra tarihi eser kaçakçılığından elde edildiği tespit edilen 40 bin Euro'ya da el konulduğu bildirildi. Mersin'in Silifke ilçesindeki bir otelde gözaltına alınan örgüt lideri A.K. ve aralarında 5 koleksiyonerin de bulunduğu zanlılar emniyete götürüldü.

Öte yandan, 2 yıl süren soruşturma kapsamında çarpıcı detaylara da ulaşıldı. Örgütün tarihi eserleri kuryeler aracılığıyla ABD başta olmak üzere Avrupa ülkelerine gönderdiği, burada da müzayede evlerinde satışa sunulduğu bildirildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı uzmanlar, söz konusu müzayede salonlarında açık arttırma usulü satışa sunulan 52 tarihi eserin, Türkiye'ye ait Anadolu kökenli olduğunu tespit etti.

Müzayede evlerinde bazı tarihi eserlerin, ‘sahte sahiplik belgeleri' hazırlanarak satışa sunulduğu bilgisine de ulaşılırken, bu evleri işletenlerin de tarihi eser kaçakçılarına, o dönemki kur üzerinden yaklaşık 26 milyon lira değerinde döviz gönderdiği bilgisine de ulaşıldı.

Fatih Keçe