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Polisi görünce kaçak göçmenleri bırakıp kaçtı

Polisi görünce kaçak göçmenleri bırakıp kaçtı
Polisi görünce kaçak göçmenleri bırakıp kaçtı

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde, yurt dışına kaçmaya çalışan 24 kaçak göçmen yakalandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şubesi ekipleri, gece saatlerinde şüphe üzerine 34 BTR 133 plakalı bir aracı takibe aldı. Bahçelievler Mahallesi'ndeki uygulama noktasında durdurulmak istenen araç, "dur" ikazına uymayıp kaçmaya başladı. Polis ekipleri ile şüpheli araç arasında yaşanan kovalamaca sonu araç çevre yolunda durdurularak arama yapıldı.

Araçta yapılan aramalarda yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan 4 Pakistan ve 20 Bangladeş uyruklu kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler işlemelerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi. Kaçak göçmenleri araçla bırakarak karışan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Halil Dağ
 

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