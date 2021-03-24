Polisi görünce kaçan 2 şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı

Alınan bilgiye göre, Seyhan ilçesine bağlı Saydam Caddesi üzerinde polislerin devriye gezdiği gören, F.Z ile R.A bir anda kaçmaya başladı. Bunun üzerine polis şahısların peşine düştü. Seyhan Devriye Ekipleri, Hürriyet mahallesi ara sokaklarına kaçan 2 şüpheliyi kovalamaya başladı. Mahalle abluka altına alınarak kaçan 2 şüpheli kıskıvrak yakalandı. Polis, F.Z. ve R.A'ın üzerinde yaptığı aramada toplam 4 adet bıçak, 1 adet jilet, 1 adet maymuncuk ele geçirdi.

R.A'nın üzerinden bıçakların yanı sıra, kırmızı reçeteli ilaç ve bir miktar kubar esrar çıktı.

R.A'nın ise çeşitli suçlardan 20 tane kaydı olduğu öğrenildi. F.Z. ve R.A'ya sokağa çıkma yasağı ihlalden para cezası kesilirken şahıslar gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Süleyman Cenk İdaye

