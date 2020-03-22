Polisi görünce kaçmaya çalıştı, 'Yaşım 64, gezmeye değil balık almaya çıktım' dedi

İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüsü salgını nedeniyle 65 yaş üstü vatandaşlara soka çıkma yasağı getirilmesinin ardından Afyonkarahisar'da polis parklarda denetim yaptı. Yaşlılara yönelik kimlik kontrolü yapan polisler, 65 yaş altı vatandaşları ise gerekmedikçe sokağa çıkmamaları, parklarda oturmamaları yönünde uyardı. Bazı vatandaşlar çok sıkıldıklarını ve hava almak için parkta oturduklarını belirtirken, bazı vatandaşların da polisi görünce kaçtıkları görüldü.

“3 gündür vallahi evden çıkmıyorum”

Polisi görünce kaçmaya çalışan Mevlit Gedik isimli vatandaş, “65 yaşından değilim, 64 yaşındayım. Kanser hastasıyım. Polisten kaçmıyordum, balık almaya geldim, geri dönüp gideceğim. Hanım evde temizlik yapıyordu, canım istedi gidivereyim dedim. 3 gündür vallahi dışarı çıkmıyorum. Allah yardımcısı olsun herkesin” dedi.

Hayati Kanat

