İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Polisi görünce panikleyen alkollü sürücü eğlence mekanının duvarına böyle çarptı

Polisi görünce panikleyen alkollü sürücü eğlence mekanının duvarına böyle çarptı
Polisi görünce panikleyen alkollü sürücü eğlence mekanının duvarına böyle çarptı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde polisi görünce panikleyen alkollü sürücünün kullandığı otomobil, zikzak çizerek kaldırıma çıkıp dubaları devirdikten sonra eğlence mekanının duvarına çarptı, dehşet anları kameraya yansıdı.

Polisi görünce panikleyen alkollü sürücü eğlence mekanının duvarına böyle çarptı - Tıkla İzle

Olay, akşam saatlerinde Şeyh Sinan Mahallesi, Kantarcı Sokak üzerinde meydana geldi. Salih Omurtak Caddesi üzerinde devriye atan polis ekibini gören İ.Ö. idaresindeki otomobil, panikle ara sokaklara daldı. Zikzak şeklinde seyrederek kaldırıma çıkan otomobil, dubaları devirdikten sonra bir eğlence mekanının duvarına çarptı. Sürücü ve yolcu kazayı yara almadan atlattı.

“Kapat o kamerayı”

Olay yerine gelen polis ekipleri, İ.Ö. isimli sürücünün 1.90 promil alkollü olduğunu belirledi. Öfkesine hakim olamayan şahıs, “Kapat o kamerayı, ne yapmışım ben?” diyerek görüntü almaya çalışan muhabiri engellemek istedi. Sürücü daha sonra işlemleri için polis tarafından karakola götürüldü.

Hüseyin Tayyar
 

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.