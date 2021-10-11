Polisi şehit eden zanlıların yargılandığı davada karar açıklandı

Bağcılar'da 18 Temmuz 2020'de sokaklarda uyuşturucu satanlara karşı görev yapan polis memuru Erkan Gökteke'yi silahla ateş ederek şehit eden ve diğer polis memuru Yunus Nacar'ı yaralayan sanıkların yargılandığı davanın karar duruşması görüldü.

Bakırköy 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Serdar Balta ile SSÇ (Suça Sürüklenen Çocuk) Oğuzhan I. ile Reis B.'nin avukatları hazır bulundu. Duruşmaya şehit polis memurunun yakınları ile olayda yaralanan polis memuru Yunus Nacar da katıldı.

Duruşmada son sözü sorulan sanık Serdar Balta, “Bir suç işledim mecburen cezasını çekeceğim” dedi.

Kararını açıklayan mahkeme SSÇ Kadir A. hakkında açılan davanın cezaevinde hayatını kaybetmiş olması nedeniyle düşürülmesine karar verdi. Mahkeme sanık Serdar Balta'nın ise ‘nitelikli kasten öldürme' ve ‘nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıl hapis ile cezalandırılmasına karar verdi. Kararda Oğuzhan I. ile Reis B.'nin ise ‘suçluyu kayırma' suçundan 1 yıl 8 ay hapislerine hükmedildi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 18 Temmuz 2020'de meydana gelen olay anlatılmıştı. İddianamede, polis memuru Erkan Gökteke ile Yunus Nacar'ın asayiş görevi yaptıkları sırada şüphelendikleri sanık Serdar Balta ve Kadir A.'yı durdurmak istedikleri ancak şahısların kaçtıkları anlatılmıştı. Polis memurlarının yaşanan kovalamacanın ardından sanıklar ile bir sokakta karşılaştıkları ve araçlarından indikleri sırada sanık Serdar Balta'nın silah ile polis memuru Yunus Nacar'a ateş ettiği belirtmişti.

Balta'nın polis memuru Erkan Gökteke'ye de ateş ederek olay yerinden kaçtığı iddianamede belirtilmişti. İddianamede, sanık Serdar Balta'nın "kamu görevlisini kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve "kamu görevlisini öldürmeye teşebbüs etme" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.

Öte yandan, olayla ilgili yaşı 18'den küçük olan Kadir A., Oğuzhan I. ve Reis B. hakkında da Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca ayrı bir iddianame hazırlanmıştı. Kadir A., Oğuzhan I. ve Reis B. hakkında "kasten öldürmeye yardım etme" ve "kasten öldürmeye teşebbüse yardım etme" suçlarından 15'er yıla kadar hapis cezası talep edilmişti. Kadir A. yargılama devam ederken cezaevinde intihar etmişti.

Melike İnal

