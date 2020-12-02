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Polisi seviyorum dedi, 3 bin 186 TL para cezası yedi

Polisi seviyorum dedi, 3 bin 186 TL para cezası yedi
Polisi seviyorum dedi, 3 bin 186 TL para cezası yedi

Bursa’da, saat 21.00 itibariyle başlayan sokağa çıkma kısıtlamasına aldırış etmeden köprü altında alkol alan gence 3 bin 186 lira para cezası uygulandı. Polis ekiplerini karşısında görünce ‘Polis Online, polisi seviyorum, polis olacağım’ diyen genç, ceza yemekten kurtulamadı.

Polisi seviyorum dedi, 3 bin 186 TL para cezası yedi - Tıkla İzle

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Merinos Batçığı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre devriye gezen polis ekipleri, saat 21.00 itibariyle başlayan sokağa çıkma kısıtlamasına aldırış etmeden, Merinos Köprüsü'nün altında alkol alan H.Ö.(27) ‘i fark etti. Polis ekiplerini karşısında gören H.Ö., ‘'Ooo Polis online, polisi seviyorum, polis olacağım' diye tepki verdi. İşlem yapılmak üzere karakola götürülen H.Ö.'ya, ‘Sokağa çıkma kısıtlamasına uymamak' suçunda 3 bin 186 lira para cezası uygulandı. H.Ö.'ya daha öncede maske takmamak suçundan ceza uygulandığı belirtildi.

Berktuğ Öncü - Gökay Başdan
 

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