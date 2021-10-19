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Polisi sürükleyerek yaralayan CHP'li adliyeye sevk edildi

Polisi sürükleyerek yaralayan CHP'li adliyeye sevk edildi
Polisi sürükleyerek yaralayan CHP'li adliyeye sevk edildi

Kocaeli'de polis noktasında kaçmaya çalışırken kendisini durdurmaya çalışan polisi sürükleyerek yaralayan CHP'li, adliyeye sevk edildi.

Trafik polisi kaçmak isteyen otomobilin kapısında böyle sürüklendi - Tıkla İzle

İzmit'te otomobili ile kaçmaya çalışırken polisi sürükleyerek yaralayan şahıs adliyeye sevk edildi. Edinilen bilgiye göre, Ömer Türkçakal Bulvarı'nda rutin trafik uygulaması yapan trafik polisleri, 06 CHP 50 plakalı otomobili durdurdu. Ehliyet ve ruhsat kontrolü yapmak isteyen trafik polislerinin belgelerini istediği sürücü ise aniden gaza basarak kontrol noktasından kaçmaya başladı.

Otomobili durdurmak için aracın kapısına tutunan trafik polisi ise yaklaşık 30 metre araçla birlikte sürüklendikten sonra yere düşerek yaralandı. Vücudunda kırıklar oluşarak yaralanan polis, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılırken kaçan aracın sahibinin ise CHP'de bir dönem ilçe gençlik kolları başkan yardımcılığı ve il gençlik kolları başkan vekilliği yapan Bülent Sadıkoğlu belirlendi.

Olayın ardından firari olarak aranan Sadıkoğlu, avukatına gitmeye çalışırken polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Sadıkoğlu'nun emniyetteki ifadesinde arabasının hacizli yakalamalı olduğunu öğrenince panik yaparak kaçmaya çalıştığı, polisi yaralamak gibi bir niyetinin olmadığını söylediği öğrenildi. Emniyette işlemleri tamamlanan Sadıkoğlu, Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

Gürcan Yılmaz - Mehmet Ekrem Ceylan

 

 

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