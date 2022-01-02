Polisin 30 kilometre kovaladığı araçta yakalandı, kaçan sürücü arkadaşını suçladı

Olay, Aksu ilçesi Karaçallı Mahallesi 29021 sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Muratpaşa ilçesi Kızılarık Mahallesi 2837 sokak üzerinde devriye görevi yürüten yunus polisleri, içerisinde iki kişi bulunan 80 AAP 110 plakalı araç sürücüsünden durmasını istedi. Şahıs ise polis ekiplerinin ‘dur' ihtarına uymayarak hızla kaçmaya başladı.

Bunun üzerine şahıslar ile polis ekipleri arasında kovalamaca başladı. Şahıs D400 karayolundan Aksu ilçesine girdi. Burada bulunan bir pazar yerinin de ortasından geçen şahıslar, yaklaşık 30 kilometre sonra domates seralarının arasında sıkıştırıldı. Şahıslardan sürücü olan Umut T. domates seralarının arasına yaya olarak kaçıp izini kaybettirdi. Yanında bulunan Uğur S. (26) ise polis ekipleri tarafından yakalanarak kelepçelendi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler kaçan şüpheli şahsı yakalamak için domates seraları ve portakal bahçesinde arama yaptı. Bölgeyi didik didik arayan ekipler, şahsın izine ulaşamadı. Yapılan incelemede ise kaçan şahsın arama kaydının olduğu ve bu yüzden polislerden kaçtığı öğrenildi.

Yakalanan arkadaşı ise tüm suçlamaları arkadaşına atarak, “Komiserim durduramadım. El frenini kaç defa çektim. O kadar çok süratli kullandı ki durduramadım. İttiriyor, kaktırıyor, yolda durduramadım. Kaçarken araca da vuruyordu. Deli gibi kullandı arabayı. Arabanın altını, önünü, sağını vurdu” dedi.

"Polis bunca emek çekip yakalıyor, adamı akşam salıyorlar"

Şahıs, polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak karakola götürülürken, araç ise otoparka çekildi. Polisin kaçan şüpheliyi arama çalışması ve olayla ilgili incelemesi devam ediyor. Olay yerinde çok sayıda polisi görerek şaşıran çiftçi Haşim Sargın ise, “Biz ilaç atıyorduk. Sese baktık. Bir tanesini yakaladılar, diğeri de kaçtı. Buralarda polis görmezdik. Polis bunca emek çekip yakalıyor, adamı akşam salıyorlar. Ne olacak. Yazık değil mi polise ve yakılan yakıta. Hep bizim cebimizden çıkıyor. Biz camın içerisindeydik. Bu çevrede arama yaptılar” dedi.

Ertuğrul Gün - Akif Yılmaz



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