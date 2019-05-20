Polisin Amerikan filmlerine taş çıkartacak operasyonu kamerada

Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, araç muayene istasyonunda yaşanan silahlı ve bıçaklı kavgaların artmasının ardından bölgeyi incelemeye aldı. Ekipler, yaptıkları inceleme sonrası muayene istasyonu önünde 3 kişinin iddiaya göre muameleci olarak iş yaptıklarını, bu adreste birçok kez silahlı ve bıçaklı kavga gerçekleştirdiklerini ve bu konularla alakalı çok sayıda suç kayıtlarının olduğunu ortaya çıkardı. Şahıslardan M.A.'nın cezaevi firarisi olduğu, hem kendisi hem de kardeşi E.A.'nın çok sayıda farklı suçtan kayıtları ve aranmalarının bulunduğu bilgisine ulaşan ekipler operasyon için geçtiğimiz günlerde düğmeye bastı.

Şahısları yakalamak için muayene istasyonuna gelen ekipler harekete geçti. Operasyonda Amerikan filmlerini aratmayan görüntüler ortaya çıktı. Otomobilin içinde bekleyen M.A. polisleri fark ederek şoför koltuğuna geçti ve aracı çalıştırdı. Bunun üzerine polis memurlarından biri aracın açık olan ön camından içeri atladı. Bu sırada aracın dışında olan ve yaşananları gördükten sonra arabaya doğru yönelen diğer zanlı E.A., polis olduğunu anladığı kişinin ardından arabaya bindi. Sivil polis memuru silahını çıkararak havaya uyarı ateşi etti. İki zanlı bunun üzerine içeride polis olmasına rağmen aracın gazına basarak hızla olay yerinden uzaklaştı.

Emniyet adım adım takip etti

Olay yerinden kaçan aracı takip eden Emniyet güçleri, şahısları kısa sürede kıskıvrak yakaladı. Zanlıların arabasında bir süre yolculuk etmek zorunda kalan sivil polis memurunun da sağlığının yerinde olduğu öğrenildi.

Zanlılardan ikisi İstanbul Emniyetinin başarılı çalışmaları sayesinde kıskıvrak yakalanırken, diğer şahsın yakalanmasının da an meselesi olduğu vurgulandı. Öte yandan tüm bu yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şahıs aracı hareket ettiriyor. Bu sırada polis memuru camdan arabaya atlıyor. Diğer şahıs da aracı biniyor ve bu sırada bıçağını düşürüyor. Polis ekipleri ise aracın hareket etmesi üzerine havaya ateş açıyor.