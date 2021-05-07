Polisin dikkati sayesinde yakalanan suç makinesi adliyeye sevk edildi

Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri tarafından dün gece saat 22.00 sıralarında aranan şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirildi. 5 Nisan Mahallesi'nde ara sokaklarda çeşitli olaylardan suç kaydı bulunan Y.Ö. isimli şahısla karşılaşıldı. Kaçmaya başlayan şahıs, yaşanan kovalamaca neticesi yakalanarak gözaltına alındı.

Polis 4 aydır peşindeydi

Y.Ö.'nün yapılan GBT-UYAP sorgulamasında Diyarbakır'da uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma, silahla tehdit, taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olmak üzere 4 ayrı suçtan olmak üzere toplam 7 ayrı suçtan 4 aydır arandığı anlaşıldı.

Zanlının ayrıca 3 Nisan 2021'de Bağlar ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı çatışmanın arasında kalan 10 yaşındaki Y.A. isimli çocuğun sağ dizinden hafif yaralanmasına da sebep olduğunun değerlendirildiği öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıs, adliyeye sevk edildi. Polis ekiplerince adliyeye getirilen zanlı Y.Ö.'nün rahat tavırları ise dikkatlerden kaçmadı.

Sedat Irmak

