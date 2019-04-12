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Polisin ‘dur' ihtarına uymadı takla attı

Polisin ‘dur' ihtarına uymadı takla attı
Polisin ‘dur' ihtarına uymadı takla attı

Karabük'te polisin ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçan sürücü Recep B., otomobiliyle takla attı. Kazada sürücü olay yerinden kaçarken, kız arkadaşı ise yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, gece saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi 49 Nolu Sokak'ta meydana geldi. Kanyon Köprü mevkiinde devriye gezen polis ekiplerinin durdurmak istediği 78 AD 053 plakalı otomobildekiler polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Çok sayıda polis ekibinin peşine düştüğü otomobil 10 dakikalık kovalamacanın ardından sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak bir evin bahçesine düştü.

Kazada otomobilde bulunan sürücünün kız arkadaşı Büşra İ. yaralanırken, sürücü Recep B. olay yerinden hızla uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri Büşra İ.'den aldıkları ifade doğrultusunda sürücü Recep B.'yi yakalama çalışması başlattı.  

Rıdvan Bostancı

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