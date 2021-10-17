İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Polisin 'dur' ihtarına uymadı, yakalanınca da özür diledi

Polisin 'dur' ihtarına uymadı, yakalanınca da özür diledi
Polisin 'dur' ihtarına uymadı, yakalanınca da özür diledi

Kırıkkale'de bir sürücü, polisin "dur" ihtarına uymayıp yaşanan kovalamaca sonrası yakalanınca özür diledi.

Polisin 'dur' ihtarına uymadı, yakalanınca da özür diledi - Tıkla İzle

Kırıkkale'de Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde otomobiliyle seyreden A.T. (46) isimli sürücü, trafik kontrol noktasında polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçtı. Polis, Sanayi Kavşağı'nı araç trafiğine kapatarak otomobili kontrollü bir şekilde durdurup, sürücüyü gözaltına aldı.

Sürücüsü A.T., yakalanınca polisten özür diledi. Yapılan GBT (Genel Bilgi Toplama) kontrolünde sabıkasının olmadığı anlaşılan sürücü A.T., Cumhuriyet Polis Merkezi'nde alınan ifadenin ardından serbest bırakıldı.

Otomobil ise çekici vasıtasıyla otoparka kaldırıldı.

Hasan Ay

İLGİLİ HABER
Kırmızı ışıkta duramayan tır, 2 araca arkadan çarptı Kırmızı ışıkta duramayan tır, 2 araca arkadan çarptı
İLGİLİ HABER
Dur ihtarına uymayıp polise ateş açtılar, 1 polis bacağından vuruldu Dur ihtarına uymayıp polise ateş açtılar, 1 polis bacağından vuruldu
İLGİLİ HABER
Dur levhasını dikkate almadı, kaza kaçınılmaz oldu Dur levhasını dikkate almadı, kaza kaçınılmaz oldu

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.