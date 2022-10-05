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Polisin 'Dur' ihtarına uymayan araç kovalamaca sonucunda yakalandı

Polisin 'Dur' ihtarına uymayan araç kovalamaca sonucunda yakalandı
Polisin 'Dur' ihtarına uymayan araç kovalamaca sonucunda yakalandı

Kadıköy’de içinde 4 kişinin olduğu otomobil, trafik uygulaması yapan polis ekiplerinden kaçmaya çalışınca kovalamaca sonucu yakalandı. Şahıslar gözaltına alındı.

Polisin 'Dur' ihtarına uymayan araç kovalamaca sonucunda yakalandı - Tıkla İzle

Olay Kadıköy Rıhtım Caddesinde saat 01.15 sularında meydana geldi. Polis ekipleri tarafından yapılan uygulamada, "dur" ihtarına uymayan otomobil sürücüsü kaçmaya başladı. Olay yerinden kaçan otomobil sürücüsü kısa süreli kovalamacanın ve takibin ardından kıskıvrak yakalandı. İçinde 4 kişinin bulunduğu otomobil, Rıhtım Caddesinde bulunan taksilere ve park halinde olan motorlara çarparak maddi zarar verdi.

Şahıslardan biri araçtan inerek taksiye binip kaçmak istemeye çalışınca bekçiler ve polisler tarafından yakalandı. Araçla devam eden diğer şahıslar Kadıköy sahilde bulunan yürüyüş yolundaki beton kaldırımlara çarparak durabildi. Çarpmanın ardından takipte olan polis ekipleri şahısları kıskıvrak gözaltına alıp karakola götürdü.

Otomobilde yapılan aramada bir adet tabanca ve çok sayıda uyuşturucu madde bulundu. Edinilen bilgiye göre şahıslardan birinin cezaevi firarisi olduğu ortaya çıktı. Polis kaçan 4 şahsın kimliklerini tespit etmek için şahısları karakola götürürken, otomobil ve çevresinde inceleme yaptı. Şahısların ifadeleri ise sürüyor.

İbrahim Furkan Çelik
 

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