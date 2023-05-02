Polisin dur ihtarına uymayan at arabası ortalığı birbirine kattı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde polisin dur ihtarına uymayan at arabası sürücüsü ortalığı birbirine kattı. Yaşanan kovalamaca at arabasının iki araca çarparak durmasıyla son bulurken at arabasını kullanan şahıslar polisten kaçmaya çalıştı. Çerkezköy ilçesinden Kapaklı ilçesi istikametine doğru at arabasıyla ilerleyen şahısların durumundan şüphelenen Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şahısları takibe aldı. Polis ekiplerinin kendilerini takip ettiğini fark eden şahıslar ise dörtnala kaçmaya çalışınca kovalamaca başladı. Polislerin dur ihtarına uymayan şahıslar Narin Kavşağı mevkii üzerinde kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarparak durabildi.

Yaşanan kazanın ardından at arabasını olay yerinde terk eden şahıslar, fabrikalar istikametine doğru yaya olarak kaçmaya çalışan şahıslardan ikisi polis ekiplerince yakalandı. At arabasının sürücüsü Mert D. ise çarpmanın şiddeti ile yerde yaralı vaziyette yakalandı. At arabası polis eskortu eşliğinde polis merkezine götürüldü. Yakalanan şahıslar ise işlemlerinin yapılması için Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğüne sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şaban Kardeş

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