İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Polisin 'Dur ihtarına' uymayan şüpheliler kaza yaptı

Polisin 'Dur ihtarına' uymayan şüpheliler kaza yaptı
Polisin 'Dur ihtarına' uymayan şüpheliler kaza yaptı

"Dur ihtarına" uymayarak kaçmaya başlayan şüpheliler, film sahnelerini aratmayacak kovalamaca sonucu yakalandı. Polisten kaçarken kaza yapan şüpheliler, otomobili terkedip koşarak kaçmaya çalışınca, polis ekipleri sokak üzerinde 5 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Olay, Bursa şehir merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma Büro Ekipleri, Hacıvat mahallesinde içerisinde Ö.Ö., R.C., N.C.B., E.C.Ö. ve C.K.'nın bulunduğu 16 ABB 052 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polisin "Dur ihtarına" uymayan şüpheliler kaçmaya başlayınca, film sahnelerini aratmayan kovalamaca başladı. Uzun süre sokak aralarında kaçan şüphelileri yakalamak için Bursa Emniyeti harekete geçti. Ana caddeleri tutan polis ekipleri şüphelileri Elbasbahçeler Mahallesi'nde sıkıştırdı. Ekiplerden kaçmaya çalışan şüpheliler Zafer Mahallesi Bulvarında kaldırıma çıkarak kaza yaptı. Kaza yapan otomobili bırakıp yaya olarak sokak aralarına kaçan şüphelileri, ekipler uzun süreli kovalamacanın ardından yakaladı. Şüphelilerin olay yerinde alınan ilk ifadesinde, ehliyetsiz oldukları için kaçtıklarını söyledikleri öğrenildi. Ehliyetsiz sürücüye cezai işlem uygulanırken, Ö.Ö., R.C., N.C.B., E.C.Ö. ve C.K sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Fatih Çapkın - Ahmet Küçükkaraca

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Etli Pırasa Dolması Tarifi! Etli Pırasa Dolması nasıl yapılır?

Etli Pırasa Dolması Tarifi haberimizde Detay

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.