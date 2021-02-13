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Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü otomobili bırakıp kaçtı

Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü otomobili bırakıp kaçtı
Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü otomobili bırakıp kaçtı

Malatya'da polisin 'dur' ihtarına uymayarak girdikleri kovalamaca sonucu otomobili bırakıp kaçan 5 kişiden 2'si yakalandı. Diğer 3 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, çevre yolu Turgut Temelli Caddesi üzerinde devriye gezen polis ekipleri, şüphe üzerine 36 ES 611 plakalı Renault marka otomobili durdurmak istedi. Ancak sürücü, ekiplerin 'dur' ihtarına uymayarak kaçtı.

Polis ekipleri ile yaklaşık 10 dakikalık kovalamaca yaşayan 5 şüpheli, çevre yolu MAŞTİ mevkiinde aracı yol ortasına bırakıp yaya olarak kaçtı.

Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, ekipler araçta detaylı inceleme yaptı. Yapılan incelemede araçta bir miktar dolu tüfek kartuşu bulunurken, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Olaya karışan araç çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Olayla ilgili olarak başlatılan inceleme sürüyor.

Hasan Eryılmaz
 

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