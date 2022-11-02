Polisin durdurduğu aracın klimasından uyuşturucu çıktı

Olay, Kocaeli'nin Darıca ilçesi, Emek Mahallesi, Aşıroğlu Caddesi ile Mithat Paşa Caddesi kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgede asayiş uygulaması yapan Darıca İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı motosikletli polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Aracın içinde bulunan F.D. (19), Y.Ş. (19) ve Ö.Ş. (27) isimli şahısların araçtan inmesini isteyen ekipler, şahısların üzerinde üst araması yaptı. Yapılan arama esnasında Y.Ş. isimli şahsın üzerinden kelebek bıçak ve muşta çıktı.

Mert Gürenç



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